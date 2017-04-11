蘇嘉全：兩國一家親 盼陸讓李妻探夫中廣新聞網 (2017-04-11 10:40)
民進黨前黨工李明哲到中國大陸，被陸方以違反國家安全等理由關押，李明哲的妻子昨天原訂搭機前往北京，希望拜會北京當局有關單位，到了機場卻發現臺胞證遭註銷。
民進黨立法院黨團因此促請立法院作出朝野共同決議，立法院院長蘇嘉全今天（11號）上午為此召集朝野協商。蘇嘉全會前表示，希望陸方盡快對外公布事實真相，讓大家了解李明哲遭關押的詳情。
但是蘇嘉全對於兩岸關係的形容，與陸方過去的說法有所不同。
蘇嘉全：『說不讓他的太太去看他，這個在...人道上有點說不過去，更何況中國大陸不是老是講，兩...呃...兩個國家是一家親嗎，那如果一家親，更應該讓她去了解她先生的狀況。』
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