（中央社記者張謙香港11日電）據報導，中國大陸廣東省的五星級宜居社區全部位於深圳。



南方都市報今天在報導中表示，深圳方面昨天公布了當地2016年宜居社區建設情況，樟坑徑社區等60個社區獲評廣東四星級宜居社區。



此外，海裕社區等8個社區獲評廣東五星級宜居社區。



報導指出，深圳是全省首個、也是唯一獲評五星級宜居社區的城市。



報導沒有具體說明廣東衡量宜居城市的標準，以及五星級是否為最高水準，但透露評選指標可能包括垃圾清理、消防設施是否老舊或損壞，以及社區的住宅社區是否有業主委員會等。



深圳近幾年除了取得經濟成效外，也積極改善環境，包括清潔河道。在深圳火車站附近，過往汙黑的河涌現在已經可以看到魚群。1060411