原標題：朝鮮人民軍官兵舉行忠誠儀式 向金正恩宣誓盡忠

[環球網報導 記者 李小飛]朝中社4月10日報導稱，在金日成誕辰日太陽節（4月15日）前夕，朝鮮人民軍陸軍、海軍、航空與防空軍官兵10日在錦繡山太陽宮廣場舉行儀式，向金日成和金正日表示崇高敬意，向金正恩宣誓盡忠。朝鮮人民軍總政治局長黃炳誓、人民軍總參謀長李明秀、人民武力相朴永植陸軍大將等朝鮮人民軍指揮員參加儀式。

黃炳誓致辭時說，金日成創立並體現主體思想、先軍思想，創造了打敗兩個帝國主義的軍事奇迹，在這片疆土上建成了自主、自立、自衛的社會主義強國。金正日堅持走艱難的先軍革命之路，在社會主義守護戰、反美對決戰中屢戰屢勝，並以無限的愛國獻身為子孫萬代的富強繁榮打造了萬年基礎。

黃炳誓代表全體人民軍官兵表達了竭誠擁戴兩位大元帥做勞動黨和朝鮮人民永恆的領袖，跟隨金正恩的領導，早日奪取最後勝利的信念和意志。