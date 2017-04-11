原標題：首爾十面「霾」伏中國被吐槽 韓媒：中方回應彰顯大國風範

[環球網綜合報導]近兩個月以來，首爾空氣污染嚴重，深陷十面「霾」伏困局，日常生活受到影響的韓國民眾不滿升級。

韓聯社10日援引韓國環境部大氣質量綜合預報中心消息稱， 今年1-3月，首爾PM2.5為「嚴重」（81？150？/？）的天數達14天，與2015年（5天）和2016年（2天）相比，增加9-12天。

而談及空氣污染的源頭，一些韓國專家紛紛將矛頭指向中國，不少韓媒也習慣性地聯想到中國。此前有韓媒稱，韓國近幾年空氣質量每況愈下，污染顆粒物「被認為主要來自中國西部沙漠地區，此外也有本土霧霾」。甚至還有韓國環保人士等起訴北京和首爾政府，要求賠償空氣細顆粒物污染對他們造成的精神傷害。

不少韓國民眾在網上留言譴責中國和治理霧霾不當的韓國政府。有網民稱，「應該由我們報復中國才對」、「這個時候更應該加大力度防範中國漁船非法捕撈」。

加上中韓之間的「薩德」、非法捕撈等問題，韓國民眾的「反中」情緒達到高潮，甚至有些過於激動的網友表示，「應該將中國產品全部下架」、「讓國內中國人都離開韓國吧」等等。

而在韓國國內一片對中國的討伐聲中，韓國《亞洲經濟》11日一篇報導肯定了中方回應空氣污染問題時彰顯的大國風範。

中國外交部發言人華春瑩近期回應有關「韓日民眾對中國空氣污染擴散表達不滿」的提問時表示，空氣污染問題是當前中國政府正在下大力氣處理的問題。中國政府致力於讓中國人民儘快享有更多藍天和清潔空氣的決心是堅定不移的，同時解決這個問題也需要一個過程。華春瑩說，至於是不是中國的空氣污染影響到了周邊國家，這需要進行科學和專業的研究論證。中國的環保部門與其他國家，包括周邊鄰國保持著密切溝通。中國願意在環保方面加強國際對話與合作，推動在環境保護和治理方面取得更多更快進展。