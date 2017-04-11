廣東海豐現旱災 梅隴鎮13萬人缺水中央社 (2017-04-11 10:32)
（中央社記者張謙香港11日電）據報導，中國大陸廣東省沿海城市汕尾海豐縣自開春以來久旱缺雨，縣內梅隴鎮13.6萬人已進入節水生活。
南方日報今天在報導中表示，梅隴鎮是海豐中心城鎮，常住人口13.6萬人。去年底以來，當地一直缺少有效降雨，水庫蓄水量銳減。
從3月下旬開始，梅隴鎮逾13萬人進入節水模式，鎮政府和鎮自來水公司相繼貼出分時段供水和節水的倡議。
報導指出，由於水庫可用的蓄水量最多只能支撐20多天，如果近期還沒有有效降雨，梅隴鎮自來水供應將面臨更大挑戰。
除了梅隴鎮，海豐縣多地水庫都遭遇旱情。8日，海豐縣政府在縣內多個地方展開人工增雨作業。1060411
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