大陸自製航艦 23號下水可能性高中廣新聞網 (2017-04-11 10:10)
根據大陸「觀察者網」報導，一組目前在大連造船廠建造的大陸第一艘自製航空母艦照片在網路流傳，照片顯示這艘自製航空母艦已經開始刷上軍艦的灰色塗裝，代表距離下水日期已經愈來愈近。
這艘001A型航空母艦，大致仿效現役的「遼寧」號航艦，採滑跳式飛行甲板，去年9月完成飛行甲板的全段安裝，10月完成艦島，11月裝上「中華神盾」飛彈驅逐艦使用的「相位陣列雷達」，12月開始拆除施工鷹架，並且刷上防鏽底漆。
中共國防部日前表示，這艘航艦下水的時間「不會讓大家等太久」，以目前的施工進度來看，趕在4月23號中共海軍建軍節下水的可能性不低。依照「遼寧」號的經驗，新船下水後還要進行艤裝，正式服役可能還要再等一年。
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