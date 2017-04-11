美聯航華裔乘客遭強行拖拽下機 涉事警員被停職北京新浪網 (2017-04-11 09:53)
中新網4月11日電 據外媒報導，在一架美國聯合航空公司航班上，一名華裔乘客遭強行拖拽的視頻，引發社交網路廣泛關注。當地時間10日下午，芝加哥航空局發表聲明稱，涉此事件的一名警務人員已經被停職，等待調查。
航空局發言人凱倫·普萊德稱，發生在美聯航3411航班上的時間不符合標準作業程序，該警務人員的行動不應被容忍。
另一方面，美國交通部確認，它正在研究這一事件，以確定「航空公司是否遵守經營規則」。
美國聯合航空公司3411號航班原定於9日晚從芝加哥奧黑爾國際機場飛往肯塔基州路易斯維爾。因航空公司4名機組人員需要乘機，飛機超員，在沒有乘客志願主動下機的情況下，機場安保強行將一名乘客從座椅上拉下並在過道上拖拽。
名為奧德拉·布里奇斯的乘客在臉書上發佈31秒視頻顯示，3名芝加哥航空安全部門警員，強行將一名中年男子從座位上拽下，並反拉著他的雙手在機艙過道拖行，他的眼鏡掉落卡在鼻子下方，嘴巴受傷流血。
美聯航首席執行官穆諾斯10日發表聲明，稱這是一起「令人沮喪的」事件，併為不得不重新安排乘客乘機致歉。他表示，該公司的團隊正在與相關部門合作，針對此事件進行調查。與此同時，航空公司也與這名乘客聯繫，進一步解決該問題。
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