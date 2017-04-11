白宮:敘利亞若繼續使用化學武器不排除再空襲北京新浪網 (2017-04-11 08:31)
原標題：白宮：敘若繼續「使用化學武器」 美不排除再空襲
[環球網報導 記者 冷春洋]美國白宮周一（10日）表示，如果敘利亞政府繼續使用化學武器，這將引發美國軍方的反擊。
新加坡聯合早報網4月11日報導稱，白宮發言人斯派塞在對敘利亞總統阿薩德發出警告時指出，化武襲擊是無法令人接受的，美國可能為此再向敘利亞實施更多的空襲。
斯派塞說：「人們被化學武器毒殺的場面，促使我們下定決心，只要再發現這種行為，我們不排除在日後採取打擊行動的可能性。」他說：「如果你對一個嬰兒施放毒氣，或是向無辜人民投放桶裝炸彈……你將看到這位（美國）總統做出回應。」「只要符合美國利益，總統將保留在敘利亞採取行動的選項。」
他也重申，阿薩德下台是必要的。斯派塞說：「你無法想像，一個穩定與和平的敘利亞由阿薩德掌權。」
美國與西方國家確信，敘利亞阿薩德政權上周使用沙林神經毒氣攻擊，造成數十名平民死亡。這也促使特朗普政府對敘利亞的態度發生急轉，並在隨後向敘利亞軍用機場展開空襲行動。
本月4日，總部位於英國倫敦的「敘利亞人權觀察組織」稱，敘利亞伊德利卜省南部一小鎮當天遭空襲，戰機在空襲中使用了毒氣，造成大量人員傷亡。事件發生后，美國等西方國家和敘反對派指責敘空軍實施了這次襲擊，敘政府予以否認。
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