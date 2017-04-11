原標題：滿臉是血！美聯航超額訂票暴力趕客 華人乘客被強行拖走

[環球網綜合報導]「Oh my God，」在視頻片段中的一名女子向警察呼喊：「這樣對人是不對的！」

美國聯合航空（United Airlines）周日一班由芝加哥飛往肯塔基州最大城市路易斯威爾、編號為UA3411的國內航班，因超額訂票而將一名不願意下機的華裔乘客強行拖走。有乘客拍下片段並上載至互聯網，航空公司亦因此遭網民鬧爆。聯合航空事後發表聲明確認事件，表示為此深表歉意。

香港東網4月11日報導稱，涉事客機型號為Embraer 170，原訂於傍晚5時40分起飛，但是聯合航空發現航班超額訂票，為讓4名機組人員能於翌日抵達路易斯威爾，以為隔日的航班做準備，便在機上尋求4名自願下機的乘客，承諾賠償400美元及一夜酒店住宿；但加至800美元都無人放棄登機，航空公司決定用電腦隨機抽出4人。

一對被抽到的男女平靜接受，但一名自稱是醫生、與妻子同被抽中的亞裔漢拒絕下機，表示翌日要到路易斯威爾醫院見病人。在爭持不下的情況下，3名機場執法人員決定強行拖走男子。

從當時的片段及照片可見，該名亞裔漢被至少兩名警員拖離坐位時，曾一度發出慘叫，頭部更疑似撞到隔鄰坐位，被拖走時衣衫不整且眼鏡亦滑落，額頭及口部有血，更有乘客指他被打暈；亦有乘客為男子抱不平，說：「我的天啊！看看你們做了什麼！」

被拖走的男子在約10分鐘后掙脫，並返回到機上，喃喃自語說：「我要回家，我要回家。」、「殺死我吧！」。

有乘客指他當時滿面鮮血，並似乎變得迷迷糊糊，但最終仍然被人帶走，而涉事航班則因事件而延遲約3小時起飛。

美國聯合航空發言人表示，公司有遵循正確的程序，指該航班必須起飛，故通知芝加哥警方協助。聯合航空行政總裁穆尼奧斯對事件深表歉意，表示正與當局合作了解詳情，並已與該名男子對話接觸，希望可以解決問題。惟大批網民仍然炮轟航空公司，指摘做法荒謬，更指他們可能會因公關問題造成數以百萬美元的損失。

拍視頻女乘客的丈夫泰勒說，被強行拖走的男子似乎說因為他是中國人，而被選中。而趕走男子后，4名機組人員登機，乘客讓他們就座，但無不表示「在這家公司打工，你們應感到羞恥吧。」其中一名涉嫌粗暴拖走乘客的警察，已被下令休假接受調查。