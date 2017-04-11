新華社北京4月10日電 外交部發言人華春瑩10日表示，中方始終認為，政治解決是敘利亞問題的唯一現實出路。敘利亞國家未來應由敘人民自主決定。

當日例行記者會上，有記者問，在美國對敘利亞空襲后，美常駐聯合國代表黑莉9日在接受CNN採訪時稱，擊敗「伊斯蘭國」、逐出伊朗在敘影響、罷黜巴沙爾是美優先選項。這與此前美國務卿蒂勒森認為巴沙爾的地位和前途命運應由敘人民決定的表態自相矛盾。中方對此有何評論？

華春瑩說，中方在國際關係中歷來反對使用武力，主張各國的主權和領土完整應得到維護和尊重。中方始終認為，政治解決是敘利亞問題的唯一現實出路。敘利亞國家未來應由敘人民自主決定。

她表示，國際社會應尊重敘利亞人民選擇自己國家的發展道路。中方願同國際社會有關各方一道，共同推動敘利亞問題早日實現政治解決。

有記者問，據報導，英國國防大臣法倫9日刊文稱，敘利亞政府的主要支持者是俄羅斯，作為代理人俄應對化武事件中的死難者負責。俄須履行承諾，永久消除巴沙爾政權的化武儲備，完全參與到聯合國和平進程中。中方對此有何評論？

華春瑩表示，中方一貫反對任何國家、任何組織、任何個人在任何情況下、出於任何目的使用化學武器。我們支持聯合國有關機構對所有使用或疑似使用化武事件進行獨立、全面的調查，有關結論必須以確鑿證據為基礎，經得起歷史和事實的檢驗。

她表示，在這方面，伊拉克、利比亞等問題的歷史教訓和前車之鑒應該汲取。

「我願再次重申，中方在國際關係中歷來反對使用武力。當務之急是避免局勢進一步惡化，維護來之不易的敘利亞問題政治解決進程。希望有關國家作為安理會常任理事國切實負起責任，為維護國際和平與安全發揮建設性作用。」華春瑩說。