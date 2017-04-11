（中央社台北2017年4月10日電）中國航天科技集團公司指出，珠海一號衛星（OVS-1衛星）通過出廠評審，預計將在2017年內發射。該衛星將以「視頻錄像」的方式獲取更多動態訊息。



中新社報導，珠海一號遙感微納衛星包括4顆高光譜衛星和12顆視頻（影音）衛星，共同組成中國民營企業歐比特公司「衛星大數據處理關鍵技術研究與基礎建設」的空間段。



其中，視頻衛星的特點在於可以對某一區域進行「凝視」觀測，可以以「視頻錄像」的方式獲得動態訊息，還可以對運動目標進行跟蹤觀測。



視頻衛星數據主要被應用於空中交通狀況統計與預測、港口與海上船隻探測、地質災害訊息獲取、礦區估產、城市立體成像等領域。



專家指出，珠海一號衛星的可成像範圍涵蓋全球85%以上的人口，尤其是對中低緯度地區具有較高的重訪特性，可為當地政府部門及行業提供高價值的衛星數據。