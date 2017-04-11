大陸珠海一號衛星預期年內發射中央社 (2017-04-11 07:15)
（中央社台北2017年4月10日電）中國航天科技集團公司指出，珠海一號衛星（OVS-1衛星）通過出廠評審，預計將在2017年內發射。該衛星將以「視頻錄像」的方式獲取更多動態訊息。
中新社報導，珠海一號遙感微納衛星包括4顆高光譜衛星和12顆視頻（影音）衛星，共同組成中國民營企業歐比特公司「衛星大數據處理關鍵技術研究與基礎建設」的空間段。
其中，視頻衛星的特點在於可以對某一區域進行「凝視」觀測，可以以「視頻錄像」的方式獲得動態訊息，還可以對運動目標進行跟蹤觀測。
視頻衛星數據主要被應用於空中交通狀況統計與預測、港口與海上船隻探測、地質災害訊息獲取、礦區估產、城市立體成像等領域。
專家指出，珠海一號衛星的可成像範圍涵蓋全球85%以上的人口，尤其是對中低緯度地區具有較高的重訪特性，可為當地政府部門及行業提供高價值的衛星數據。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
agnes b. POLO 衫．agnes b. 雙色 水餃．agnes b. 手拿包．agnes b 圍巾．agnes b. 時尚錶．agnes 罩衫．agnes b. BD．agnes 水桶．agnes b. 透明．agnes b 項鍊．agnes 掛鉤．agnes b. 短夾 防刮．agnes b 手錶．agnes b. 證件夾．agnes b 長夾．agnes BD．agnes b. 滿天星．agnes 零錢包．agnes.b．agnes b. 耳環．agnes b. PVC．agnes 磁釦．agnes no012．agnes 巧克力．agnes 手環．agnes b. 拉鍊短夾．agnes 亮片．agnes b. 迷你．agnes 恐龍 短袖．agnes b. SOLAR
- Yvonne Collection猴子6x7呎雙人四季被芥黃-3M新雪麗棉
- 日本SANKI低反發散熱加強冰涼床墊組-1床墊+1枕墊
- LOGIS ~貝瑞絲吧台椅/高腳椅/吧檯椅三色(2入)
- RED STONE for HP CB402A環保碳粉匣(黃色)
- 【agnes b.】自由生活 奢華時尚金女用腕錶(36mm/BH8028X1/V
- Sanrio 美樂蒂站姿和服絨毛娃娃
- 【Kolding Hiking Booties】彼得潘 個性翻領小短靴＿COGNAC
- 美國康寧 Visions 1.5L晶鑽透明鍋
- 【CITIZEN】Eco-Drive 閃亮耀眼時尚光動能腕錶(EX1483-84A)
- 【Alesai 艾尼希亞鑽石】0.50克拉 鑽戒(Ariel系列 ARF20-50
羈押7年無罪釋放的雍奎魁獲國家賠償92．5萬余元【北京新浪網】
財經觀察：美聯航暴力拖拽乘客下機的經濟分析【北京新浪網】
美聯航暴力趕客事件持續發酵 業內稱其將面臨訴訟【北京新浪網】
美聯航暴力趕華裔乘客下機 遭網友譴責、華裔抗議【北京新浪網】
日赴台遊客少因搶不過機位？台旅行社提議保留4成給日本人【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》