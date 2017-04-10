籃球協會今天晚上7點半召開選訓會議，會議將會討論出新任的中華男籃總教練人選，經過一個多小時會議後，副秘書長李雲翔表示由於選訓委員意見還是有所分歧，因此還要經過徵詢多位教練人選後，下次會議才能夠確定。

李雲翔表示在會議中選訓委員有許多分歧意見，因此還不能完全決定最終的教練人選，但在會議中有討論出幾個方向，之後會朝著這個方向去詢問，並且去了解幾個方向人選的意願後，下次選訓會議後就會有最終的答案。

目前考慮總教練的人選將是以專任制聘用，期盼這個教練能夠勝任三、四年為任期練做遴選的目標，但還是會有考核機制，將會以SBL、旅外還有外籍教練作為考量，但此次會議選訓委員有不同的意見，因此人選還是難產。

李雲翔表示最快會在兩個禮拜之內再開一次選訓會議，下次會議將會確定總教練的人選，並且會請總教練提出最終的15人名單，而且最快5月1日將會開訓，首要的比賽將是6月2日的亞洲盃東亞資格賽，只是總教練人選延宕，勢必會對之後的訓練產生影響。