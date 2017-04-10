籃球／中華男籃總教練依舊難產 李雲翔：人選已經有方向NOWnews今日新聞 (2017-04-10 21:18)
籃球協會今天晚上7點半召開選訓會議，會議將會討論出新任的中華男籃總教練人選，經過一個多小時會議後，副秘書長李雲翔表示由於選訓委員意見還是有所分歧，因此還要經過徵詢多位教練人選後，下次會議才能夠確定。
李雲翔表示在會議中選訓委員有許多分歧意見，因此還不能完全決定最終的教練人選，但在會議中有討論出幾個方向，之後會朝著這個方向去詢問，並且去了解幾個方向人選的意願後，下次選訓會議後就會有最終的答案。
目前考慮總教練的人選將是以專任制聘用，期盼這個教練能夠勝任三、四年為任期練做遴選的目標，但還是會有考核機制，將會以SBL、旅外還有外籍教練作為考量，但此次會議選訓委員有不同的意見，因此人選還是難產。
李雲翔表示最快會在兩個禮拜之內再開一次選訓會議，下次會議將會確定總教練的人選，並且會請總教練提出最終的15人名單，而且最快5月1日將會開訓，首要的比賽將是6月2日的亞洲盃東亞資格賽，只是總教練人選延宕，勢必會對之後的訓練產生影響。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Timberland 愛玩家越野運動三眼腕錶-棕時標-TBL.14439JS/07
- 【LV】M40195 經典Monogram Multicolo村上隆Greta肩背包(白
- 【Daisuki FD01】叢林派對後背寵物袋L(3款可選)
- Tino Bellini 摩登時尚炫光後釦帶短靴(咖)_IN1015
- 時尚屋 妮維胡桃實木四斗櫃
- 【2R】KMoss凱摩斯牛皮限量包(原味駝)
- 福利品 Whirlpool惠而浦 四合一負離子水冷扇 AC2808
- 【品味居】蜜妮4.3尺黑玻大茶几(附收納椅凳*2)
- MICHAEL KORS Cynthia 牛皮魚子醬飾釦肩提/斜背方包-櫻花粉
- 日本直人木業- LIITON簡約120CM書桌
美臀天后：曾經的韓國小姐 如今的健美教練【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透04月15日開獎號碼匯總【北京新浪網】
年薪1560萬！阿森納下血本了 英超最高薪留天王【北京新浪網】
職業棋手受AI影響 樊麾談AlphaGo的創新(多譜)【北京新浪網】
《NBA》季後賽預測：以下剋上唯看艇、爵組合【台灣醒報】