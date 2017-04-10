106年全運會 競豔彰化中廣新聞網 (2017-04-10 20:10)
年度「全國中等學校運動會」四月22到27號將在彰化縣舉行，由於剛好碰上八卦山的油桐花季，縣府積極推廣運動行銷，也將連續三年舉辦SBL超級籃球聯賽。 （陳楷報導）
每年舉辦的全中運、全大運以及兩年一次的全運會是國內三大綜合運動會，但因為花費龐大，願意主辦的縣市愈來愈少。彰化縣曾經辦過民國74年區運會以及100年的全運會，六年後在體育署徵詢下又接下全中運的棒子，縣長魏明谷表示，中央補助一億，自籌三到五千萬，縣政府財務還能負擔。
「我們認為舉辦運動賽事對彰化縣體育水平提升有幫助，我們也透過賽事來行銷彰化縣能見度，所以毅然決然把活動接下來。」彰化縣也趁機翻修縣立田徑場以及健興游泳池、網球場等設施。
彰化的地主選手也準備打出成績，田徑鉛球選手薛貿鴻去年拿下全中運國男組第一名，今年升上和美高中成績持續進步，上個月的全縣中小學運動會推出15公尺85。薛貿鴻的學習對象是亞青少鉛球金牌馬皓瑋，自己升上高一在全中運要拿獎牌不容易，但求以突破16公尺拿前五名為目標。
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