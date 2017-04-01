中華職棒／游擊不好守 陳傑憲暫居失誤王NOWnews今日新聞 (2017-04-10 19:45)
陳傑憲今年擔任統一獅的開路先鋒，展現他優異的速度以及巧打特色，深得總教練黃甘霖的信任。不過和他的打擊比起來，本季扛下球隊游擊重任的他，守備的表現就有待加強了，目前累計5失誤，暫居聯盟失誤王。
「四爺」今年目前繳出.270/.426/.351的打擊三圍，37個打數敲出10支安打，打回4分打點，同時還有3次盜壘成功，僅次於桃猿「大王」王柏融，和林威廷並列第二，稱職的扮演球隊第1棒的角色。
不過本季主守游擊大關的他，在守備上的演出就沒有這麼穩定了，昨天的比賽8局上，他面對余德龍敲出的軟弱滾地球，發生了一個大暴傳，讓跑者上到二壘，險些讓桃猿攻得追平分，讓人看的是膽顫心驚。
陳傑憲過去雖是內野手出身，但成棒時期轉戰外野，統一首席教練許聖杰認為他有天分，但進入職棒還需適應，畢竟游擊可說是場上最不好守得位置之一。
目前聯盟失誤榜上除了陳傑憲外，排名第2的陳鏞基也是統一的球員，2人加起來就有9次的失誤，內野守備問題可能是獅隊接下來要注意的課題。
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