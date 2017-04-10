（中央社記者吳家豪台北10日電）微軟Windows 10的「Windows 10創作者更新（Windows 10 Creators Update）」11日起提供免費更新，新功能包括可透過Beam技術直播遊戲，也新增「遊戲模式」提升遊戲體驗。



繼微軟於去年8月推出Windows 10週年更新，至今全球已有超過4億台裝置執行Windows 10。微軟Windows10推出的第三次重大發表「Windows 10創作者更新」將於4月11日上線，提供全球Windows 10使用者免費更新。



微軟表示，Windows 10創作者更新讓Windows 10的使用者能以3D列印、創作和分享，並更加貼近個人化的混合實境。有了新的3D和虛擬實境（VR）功能，全球Windows使用者將前所未見地讓3D內容創作與使用無縫接軌。



Windows 10創作者更新亦持續拓展、深化其安全功能。新的Windows Defender資訊安全中心（Windows Defender Security Center）結合安全和健康狀態選項，用戶可用單一的儀表板顯示，看到並控制Windows 10裝置的安全及健康狀態。



Windows 10創作者更新也將新增更多Microsoft Edge擴充功能，讓使用者能輕易新增瀏覽器功能。Microsoft Edge也是唯一能夠以4K Ultra HD 超高解析度播放Netflix影片的瀏覽器。



此外，Windows 10創作者更新透過內建的Beam直播技術，讓任何人在Windows 10和Xbox One上直播遊戲並收看遊戲錄影變得更加容易。遊戲玩家不但可以收看喜愛的直播內容，在收看的同時還可以即時與實況主進行互動，無需額外的硬體或軟體設備即可辦到。



微軟指出，Windows 10創作者更新也新增「遊戲模式（Game Mode）」，將更多的圖像和處理器資源用於使用者的電腦遊戲中，啟動後可套於任何遊戲，並為玩家提供更持續性的影格率，讓其獲得極佳且一致性的遊戲體驗。



此外，還將玩家所熟悉和喜愛的螢幕時間限制功能、家長監護計時器功能從Windows帶入Xbox One來管理螢幕的使用時間，可以在microsoft.com/family上多個Microsoft帳戶中設置每日可使用時間和限制。



Windows 10創作者更新也將透過Xbox Live競技場讓玩家自訂電競比賽，玩家可以在各裝置上自訂電競比賽規則、邀請朋友並追蹤比賽進度。1060410