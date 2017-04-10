王維中連兩場後援 張育成連三場開轟中廣新聞網 (2017-04-10 19:40)
美國職棒小聯盟，釀酒人的王維中連續兩天後援上陣，印地安人的張育成則連續三場揮出了全壘打，日本職棒的二軍投手廖任磊跟宋家豪也同場對決，各投了一局沒有失分。（陳楷報導）
釀酒人今年將王維中從先發改成中繼，AAA科羅拉多天襪的比賽連續兩天上場投第八局，前一天挨了一發全壘打，十號則在落後時上場投了15球被打一支安打一次三振沒有丟分，天襪以三比八敗給奧馬哈追風者。
今年升上印地安人AA亞克朗橡皮鴨的張育成一日兩戰，第一場三個打數兩支安打包括本季第三支全壘打，雖然第二場三個打數都吞下三振，但是張育成開季12個打數已經累計五支安打七分打點。橡皮鴨第一場七比六險勝包威灣襪，第二場一比九敗北。
波士頓紅襪的林子偉則連續兩年到AA的波特蘭海狗開季，對瑞丁戰鬥費城人隊四個打數沒有安打一次三振，海狗以11比10險勝戰鬥費城人。
日本職棒二軍樂天跟巨人的比賽，兩位臺灣選手也剛好上場各中繼一局，巨人的廖任磊被打兩支安打一次保送但化解滿壘危機，累計本季四場五局六次三振只丟一分，樂天的宋家豪一支安打一次三振也沒有丟分，最後樂天以三比零打敗巨人。
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