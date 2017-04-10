戴資穎願品嚐不辣食物好味道中央社 (2017-04-10 19:52)
星馬南洋美食多元，世界排名第一的台灣羽球女將戴資穎（圖）說，自己並不挑食，只要是不辣的食物，都願意品嚐一下好味道。中央社記者黃自強新加坡攝 106年4月10日
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