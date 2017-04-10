亞洲田徑大獎賽首登台 奧運好手參賽中央社 (2017-04-10 19:51)
亞洲田總一級賽事－亞洲田徑大獎賽今年將有1站首度移師台北進行，賽事也邀請到包括克萊（Will Claye）、董斌等奧運好手參加。中央社記者李晉緯攝 106年4月10日
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