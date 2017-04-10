東北樂天金鷲今在二軍碰上巨人二軍，我國旅日好手宋家豪以及廖任磊都有出賽，而且皆傳來好消息，兩人本戰都投1局沒有失分，最終樂天以3：0獲勝。

廖任磊今天接手杉內俊哉的投球，被敲2支安打，並且投出1次保送，形成滿壘，但是及時投出雙殺打化解危機，很幸運的沒有失分。

宋家豪內容比較理想，在1局的投球中僅被敲1安，而且送出1次三振，最終安全下庄，幫助球隊守下勝利。

巨人今天派出杉內俊哉上場先發，結果他在5局的投球中就丟掉了3分，表現被對面的樂天小將古川侑利給壓過，在打線沒發揮的情況下，最終只能吞下敗投。