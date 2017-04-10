三星最新旗艦手機Galaxy S8與S8+，今（10）日在台灣正式發布，全面發售日期將在5月1日，S8分別有薰紫灰與流沙金，價格24900元，S8+分別有薰紫灰、流沙金、晶墨黑，價格27900元，多款配件同時發布。

三星宣布，4月17日14時至25日14時，S8與S8+將在官網預購，能享有4000元原廠配件購物金，28日也可優先取貨；另外，4月28日至5月31日在三星智慧館購買，能有免費延長保固一年、0利率刷卡分期，手機有舊換新折扣。

不僅如此，不論購買空機或電信商合約購買，只要刷台新、玉山、花旗信用卡，都能享有現金回饋2550元；另一方面，5月1日開始，五大電信與電子通路，S8與S8+也都會銷售，也有上市禮2500原廠配件購物金。

4月28日在台北信義區三星概念館VISOIN LAB、中華電信、遠傳、台灣大哥大威秀門市排隊取貨，同步能有限量排隊禮 Harman/Kardon Onyx mini無線藍牙喇叭。

三星原承諾Note 7消費者購買S8系列有優惠，今日發布會記者訪問三星回應，Note 7消費者可以在專屬網站預購，截止日期在4月31日，不需要搶限量名額，同時享有手機五折維修尊榮服務，一年內能有一次人損5折維修。

台灣S8與S8+規格，採用三星Exynos 8895八核心處理器，處理時脈2.3GHz與1.7GHz，4GB RAM，64GB ROM，螢幕分別採用5.8吋與6.2吋，2960ｘ1440 Quad HD Super AMOLED螢幕，電池容量3000mAh與3500mAh。