全國中等運動會 22日彰化揭幕台灣醒報 (2017-04-10 18:04)
【台灣醒報記者郭恩孝台北報導】｢成就夢想、競豔彰化！｣多位體育選手與體育署長林德福、彰化縣長魏明谷一同為本次全中運於彰化縣體育館22日隆重登場，喊出精神口號！林德福表示，將透過全中運來全力培植更多國家級選手，魏明谷更開心表示，希望藉此促進當地觀光產業發展。
全國中等學校運動會是專為全國國、高中生所舉辦的全國性運動會，本屆1O6年度賽事將於22日彰化縣立體育館揭幕，22日至27日期間在於彰化各地將密集舉辦為期6天的賽事。
魏明谷表示，全中運睽違30多年後，今年再度重回彰化縣，賽事宣告上場之前還有聖火傳遞儀式的重頭戲，將在彰化縣繞行3天26鄉鎮市「繞」透透，緊接21日晚上在彰化縣立體育館還將舉辦｢聖火暨縣民之夜｣，由超強卡司謝忻、黃鐙輝主持，並邀請藝人卓文萱、陳雷等藝人獻唱，採免費入場。
彰化美景首推八卦山脈，魏明谷進一步指出，時節適逢「八卦山油桐花季」將會在賽會期間同步舉辦學生體驗、集戳章摸彩活動，敬邀全國民眾一同到彰化看比賽，將｢運動｣與｢美食｣結合，來個競豔之旅！
本屆賽事共有17種競賽種類、19科目運動競賽項目，分別是田徑、游泳、體操（含競技、韻律）、桌球、羽球、網球、跆拳道（含對打、品勢）、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、武術及木球等運動。
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