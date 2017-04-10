台北田徑場翻修獲得國際田總一級認證以後，田徑協會首度成功申辦亞洲大獎賽，作為八月台北世大運的測試賽。比賽只比30號一天速戰速決，也讓準備參加世大運的地主選手多一次熟悉場地的機會。



（陳楷報導）



田徑協會秘書長王景成表示，今年亞洲大獎賽前兩站在浙江，中華隊會派出16位菁英選手出征，然後30號在台北下午從兩點比到七點半進行第三站賽事，流程比照亞錦賽，光是檢錄就分成三組，讓選手不必太早報到熱身。大獎賽原本只有九個項目，但田協爭取多辦四百跨欄、跳遠跟男子標槍等地主優勢項目。「像我們臺灣最好的跳遠，大獎賽沒有辦，我們就自辦為跳遠項目，是很難得今年水準最高的賽事。」



另外也比照過去國際邀請賽慣例，邀請里約奧運三級跳銅牌董斌、百公尺九秒八五實力的美國短跑名將羅傑斯以及世界青年標槍紀錄保持人印度的卓普拉等好手來刺激地主選手表現。只是升級成為亞洲大獎賽後，比賽時間從兩天縮成一天，男女各12個項目都直接進行決賽，也因此中長距離項目的選手又少了一場國際賽事的機會。



