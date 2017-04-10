瑞士研究人員今天(10日)表示，他們已開發出一種無線攝影系統，來監控早產兒的生命徵象。新系統有可能取代不舒服、錯誤率又高的皮膚感應器。

目前用來監控早產兒生命徵象的皮膚感應器，發出錯誤警報的機率高達90%，主要是因嬰兒移動所導致。

蘇黎世醫院大學(University Hospital Zurich)新生兒門診醫師佛歇爾(Jean-Claude Fauchere)在一份聲明中解釋：「由於我們每次都得確認他們的狀況，這對嬰兒來說是引發不舒服的原因之一。」

佛歇爾並補充，「對於護士而言這也是重大壓力因子，而且未能有效運用他們的時間。這使他們處理真正的緊急事件時會分心，還會影響照護品質。」

佛歇爾的醫院正準備開始測試新款遙控系統。根據洛桑聯邦理工學院(EPFL)，以及位於紐沙泰爾(Neuchatel)的瑞士電子與微科技中心(CSEM)所發聲明，這個新系統是由雙方研究人員共同開發而成。

這款系統允許早產兒待在新生兒保溫箱中，透過高感度攝影機進行醫療監控。系統透過偵查、分析每次心跳時些微的膚色變化，來監測新生兒的脈搏。

聲明並指出，「呼吸方面則透過胸腔與肩膀的移動來測量監控。夜間則交由紅外線攝影機主導，這意味著監控不會間斷。」