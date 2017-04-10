全國中等運動會聖火 傳抵澎湖中央社 (2017-04-10 18:30)
（中央社澎湖縣10日電）106年全國中等學校運動會聖火，今天傳抵澎湖，縣長陳光復親自主持引燃儀式，隨即展開澎湖本島各鄉市傳遞之旅。
全中運將於22日起一連在彰化縣立體育場展開，聖火在7日於彰化大佛山引燃後，今天傳抵澎湖。由縣立田中高中祕書戴薏珊將聖火交給陳光復，並引燃於聖火台。
澎湖參加106年全中運的選手代表計有29人，參加田徑、跆拳道項目，陳光復期勉所有參賽選手發揮水準、爭取佳績，為澎湖爭光。1060410
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【iStyle】手機單眼專業攝影鏡頭組
- 【Golden Voice 卡拉OK組】M1++A6-D+ACT-2468+W-260(伴唱機
- 【居家cheaper】荷重型 46X152X180CM四層置物架-烤黑(層架
- 鹿港窯-立體金箔畫-富貴吉祥(框畫系列27x34cm)
- 【PAULAS CHOICE寶拉珍選】2%水楊酸精華液118ml+2%水楊酸身
- 鬼洗 BLUE WAY 繡絹布鬼頭窄直筒褲
- 【富士通】標準8.5坪用高級M系列分離式冷氣ASCG050CMTA/AOC
- Timberland 愛玩家越野運動三眼腕錶-棕時標-TBL.14439JS/07
- 【日本製】 史迪奇五層收納櫃-SHG-725H
- ASUS 華碩 RT-N66U 802.11n Wireless-N900 雙頻 Gigabit 無
美臀天后：曾經的韓國小姐 如今的健美教練【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透04月15日開獎號碼匯總【北京新浪網】
年薪1560萬！阿森納下血本了 英超最高薪留天王【北京新浪網】
職業棋手受AI影響 樊麾談AlphaGo的創新(多譜)【北京新浪網】
《NBA》季後賽預測：以下剋上唯看艇、爵組合【台灣醒報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》