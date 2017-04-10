南大人文與社會學院大師講堂 文學大師馬叔禮老師智慧開講大成報 (2017-04-10 17:47)
馬叔禮老師於1949年出生廣州，淡江大學中文系畢業，1977年與朱家三姊妹創辦《三三集刊》，也曾擔任耕莘文教院寫作會之班主任。20餘年來他勉力自學，在研究孔子與易經之間的關係有很大的體悟，對於方塊字的造字系統也有極深入的研究。其隱居新店山上25年潛心自學後，於2002年由弟子創辦「中華日月人文學會」，傳授馬老師講學內容，讓書院私塾的民間講學傳統復活，並自2007年起，每年推出一系列的文化公益講座，推廣人文教育並與社會大眾分享聖賢智慧。
本次講座，馬老師以「大哉孔子」為主題，闡述孔子的教育理念及儒道精神，精闢分析中華文化以及中文字體構成之內涵。他實踐孔子「學而不厭，誨人不倦」的教育志向，以「格物致知」的方式做學問並且傳授學問，並且講授《易經》、老子與論、孟、學、庸、詩詞、小說、古文等古代經典文學，使孔子的思想與智慧永續長存。在場聽眾不論老師、學生或民眾，無不佩服馬老師的滿腹詩書，大家收穫滿滿。
南大人文與社會學院大師講堂將於4月19日、4月26日、5月10日、5月17日以及5月31日在國立臺南大學啟明苑國際演講廳舉行，分別邀請考試院浦忠成委員、天人研究學院劉劍輝教授、國立成功大學陳益源特聘教授、中央研究院台灣史研究所謝國興所長及洛陽創意產業設計中心黃振銘董事總經理等，講述人文素養相關之多元議題，內容精彩可期。歡迎各界蒞臨，共襄盛舉，親炙大師風采。相關訊可至該學院網站查詢（網址：http://www.liberal.nutn.edu.tw/）。
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