（中央社記者黃自強新加坡10日專電）星馬南洋美食多元，世界排名第一的台灣羽球女將戴資穎今天說，雖然自己並不挑食，但只要不是辣的食物，都願意品嚐一下好味道。



戴資穎昨天甫結束大馬比賽，今天隨即和中華台北代表團成員共同飛抵新加坡，參加從明天起舉行的新加坡羽球公開賽。



部分中華台北選手們一抵達樟宜機場，隨即尋找機場美食祭飽五臟廟，準備傍晚的賽前練習。



對於記者詢及這次赴星馬比賽有否特別希望品嚐的南洋美食，戴資穎認為自己並不挑食，願嘗試不辣的食物。



星馬南洋美食多元，諸如肉骨茶、海南雞飯、咖哩魚頭、椰漿飯等，都是人氣指數相當高的特色美食。1050410