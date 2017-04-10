（中央社記者李晉緯台北10日電）台灣巨砲陳金鋒卸下球員身分但人氣不減，代言活動的邀約不斷，今天他出席藥品代言活動，坦言身在壓力大的時候，就會有胃食道逆流的情形產生。



中華職棒富邦悍將副領隊陳金鋒去年球季結束後，決定結束球員生涯，即便不在球場上拚戰，但他的人氣絲毫不減，各式代言活動接踵而至。



今天陳金鋒在藥品代言活動上提到，過去挑戰大聯盟時，曾因壓力大而有胃食道逆流的毛病。



陳金鋒說，之前在美國的時候，因為環境、飲食等不同，加上球員晚吃、晚睡的作息，讓他的胃開始不舒服。



陳金鋒提到，現在遇上大型賽事，身體比較緊繃、疲勞，像在這次經典賽期間，因為賽前密集訓練、比賽的高張力，帶來極大的壓力，就讓胃食道逆流的問題再度發生。1060410