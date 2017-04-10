疾管署今天(10日)公布國內新增1例麻疹確定病例，1名家住北部的女性上個月曾到泰國普吉島旅遊，返國後出現相關症狀，經就醫確診為今年第4例麻疹確定病例。疾管署指出，泰國今年已有約1,000例麻疹病例，是去年同期的5倍，近期是赴泰旅遊的旺季，呼籲民眾提高警覺。

疾管署10日表示，1名家住北部的45歲女性，曾於3月13日至17日至泰國普吉島旅遊，返國後出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、疲倦等症狀，之後全身出疹，由醫院採檢後確診為麻疹，依潛伏期間活動接觸史研判為境外移入病例。由於該名女子於可傳染期間，曾於4月1日至金山老街，呼籲當日曾到金山老街的民眾提高警覺，自主健康管理18天至4月19日，如出現疑似症狀，應戴口罩盡速就醫。

疾管署指出，今年已累計有4例麻疹確定病例，均為境外移入，感染地分別為中國大陸、印尼、歐洲及泰國。其中泰國今年已有約1,000例麻疹病例，是去年同期的5倍，當地疫情嚴峻，民眾若自泰返國後出現發燒、出疹等症狀，就要特別注意。疾管署副署長羅一鈞：『(原音)今年泰國的疫情相當嚴重，是去年同期的5倍，已經有澳洲及台灣的旅客分別感染麻疹後返國，因為再來是潑水節的慶典，我們預計會有很多國人去泰國旅遊，特別提醒民眾，返國後18天內需注意自己身體的健康，如果有發燒出疹的話盡快就醫。』

疾管署說，包括中國大陸、印尼、泰國、印度、義大利等共11國都是麻疹流行地區，已將這些國家的旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。接種疫苗為預防麻疹最有效的方法，民眾若計畫去流行地區旅遊，但不確定是否曾感染麻疹，或擔心抗體可能隨年齡增長而減少，可至旅遊醫學門診評估疫苗接種需求。