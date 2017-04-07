▲ 富邦悍將吳宗峻。（圖／記者陳明安攝，2017.4.7）

富邦悍將近期曾一度身陷9連敗泥沼，球隊士氣非常低落，但這並沒有影響到在球隊擔任代打的吳宗峻的手感，他本季在打擊機會不多的情況下，已經轟出3發全壘打，屢次用火熱的棒子，讓球隊保有一線生機。當問起他代打的秘訣時，他表示就是提早了解到自己的定位，並且勤加去練習，就會有好成績。

吳宗峻本賽季在球隊以代打身分為主，出賽6場、獲得9個打數，敲出4支安打，其中有3支是全壘打，平均每3個打數就有1轟，是本季「開轟率」最高的打者。

對此吳宗峻認為這只是盡到自己的本分，由於很早就有心理準備知道自己多是以代打身分出賽，因此他在春訓時就一直照著這樣去調整。

「代打只有ㄧ次的機會，你必須自己學會把握住。」吳宗峻認為在連敗的這一段期間，很多時候自己上來，面對的打席就是關鍵時刻，因此你不能去想太多，其實自己當下也就是想著怎麼去上壘，因為只有當壘包人數越來越多，贏球機會才會越來越大。

在職棒分工越來越細的現在，教練團無不希望能得到隨插隨用的板凳活棋，而上來就能有好表現、隨時做好準備的吳宗峻，證明就算從替補出發，一樣能打出自己的身價。