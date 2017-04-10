自去年人工智慧系統AlphaGo與南韓圍棋高手李世乭的精彩對弈後，萬眾矚目的人機世紀大對決又即將展開！Alphabet集團旗下公司DeepMind今天(10日)宣布將於5月23日至5月27日和中國圍棋協會及浙江省體育局，共同於圍棋發源地浙江省水鄉烏鎮，舉辦為期5天的「中國烏鎮 圍棋峰會」。

這次DeepMind所開發的人工智慧「AlphaGo」除對弈世界冠軍中國棋王柯潔，更將同時挑戰多位中國頂尖棋手。本次賽事除增添多元賽制，更將首度舉辦「人工智慧大未來論壇」(Future of A.I.)，共同探索人工智慧與機器學習技術。

一年前，AlphaGo擊敗圍棋天才、韓國棋王李世乭，締造人工智慧發展史上一大里程碑。當時，沒有人能預期那次的對弈會對擁有了3,000年歷史的圍棋文化帶來什麼改變；現在，透過這場人機對奕，甚至激起了全球學習圍棋的熱潮。

AlphaGo的誕生，顛覆許多人一開始對於人工智慧在圍棋應用的疑慮。它不但無損於圍棋的博大精深，反而更強化了棋士們的棋術，啟發更多創新棋路。透過鉅細靡遺的觀摩與推敲，專業以及業餘的棋士們在上次賽局中也學到嶄新的棋法與新知。