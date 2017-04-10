▲旅行家王慶榮走訪濁水溪變清。（圖／記者郭春輝攝，2017.04.10）

喜歡尋幽探勝的旅行家王慶榮，得知雲林濁水溪難得一見變清澈，9日特來到濁水溪西螺段探究，並為他這些年來的「台灣行腳」壯舉做記錄，當民眾得知他花了五年時間，利用假日，以搭大眾運輸及騎出租機車方式上山下海，踏遍台灣各地山川名景，看遍百花老樹，且透過fb分享給群族，對他那份執著無不感到佩服。

從事証券業的王慶榮，踏訪台灣各地風景名勝是他最大的樂趣，為了這個夢想，五年前開始利用假日閒暇走訪各地，不管山之巔，海之角，只要是有特色的景緻，名花珍樹，古剎峻嶺，雖然知名度不高，但他都不放過，他一一探訪，為這些景緻，為自己留下記錄。

最令人驚訝的是，王慶榮的輕旅行交通工具不是以車代步，而是搭大眾捷運，到了探訪縣市再租機車上山下海，因此，他每到一個景點目的地都要花好長時間，一天下來只能走訪一、二個景點，五年的累計，如今已踏遍台灣七百多個特色景點，他的執著與意志力令聞者折服。

▲王慶榮在西螺大橋頭留影。（圖／記者郭春輝攝，2017.04.10）

年逾花甲的王慶榮，是透過網路搜尋獲得資訊後，開始鎖定某有特色，有休閒價值的定點前往，自己欣賞後，再透過攝錄，以圖片及影音po上他的fb供好友欣賞。

他表示，這些年來雖然假日早出晚歸，很疲憊，但很有收穫，很有成就感，尤其看見台灣各地風景名勝以外的名川古剎，不同季節的名花異草，心靈上的那份滿足感很難形容，在他有生之年，他會一直走下去，尋奇台灣，見證台灣美景。

當然，出門在外有所不便，但他發現，到了台灣不同地方總是有不同貴人相助，讓他的旅程裝滿濃濃人情味，有人說：「台灣最美麗的風景是人」，王慶榮最有感。