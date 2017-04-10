Uber即將重返台灣市場，Uber今天(10日)發布訊息表示，將於13日推出新的模式，與租賃車業者合作重啟平台營運。

2013年7月進軍台灣的Uber，因營業登記為資訊產業而非汽車運輸業，且駕駛也未持有職業駕照，遭交通部重罰累計超過新台幣上億元，並勒令歇業，不堪龐大的罰款，Uber於2月10日暫停在台服務。

Uber表示，暫停營運期間，聽到了許多支持者希望 Uber 儘快回歸市場的聲音，也不斷與交通部討論可行的營運方案，已擬定嶄新的營運模式，將以「租賃車模式」重啟平台營運，保證不違法，並將於13日舉行記者會宣布相關細節，最快在當天中午就會開放叫車服務。