疑吸毒過量昏迷計程車上 警方手到擒來中廣新聞網 (2017-04-10 17:10)
1名40歲的林姓毒品通緝犯，疑似吸毒過量昏倒在計程車內，警方和救護人員將他送往醫院救治時，意外發現當事人通緝在案，救醒後，立即逮捕遞解歸案。
警方表示，林姓男子搭乘計程車準備回家，沒想到在經過吉安鄉時突然昏倒在後座，一開始司機以為男子只是太累睡著了，後來才驚覺他陷入昏迷，於是趕緊將車開到附近的稻香派出所向員警求助。值班員警見狀馬上打119通知救護人員前來，並協助將男子抬上擔架送醫救治，院方檢視男子並無大礙，但為了安全起見暫時將男子留院觀察，此時警方以警用電腦查核男子的身分資料，赫然發現他是毒品通緝犯。
警方指出，男子在105年因毒品案經法院判處有期徒刑4個月確定，因未依法到案入監執行，花蓮地檢署在今年2月發布通緝，警方訊後將他移送法辦。
（圖片：吉安警分局提供）
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