謠傳龍山寺街友有低收補助 北市:子虛烏有謠言中廣新聞網 (2017-04-10 17:10)
最近網路謠傳，臺北市政府對於龍山寺街友，單身每月給1萬8千元低收入戶補助，有配偶者給予3萬1千元。
北市社會局鄭重澄清，此為子虛烏有的謠言。
台北市社會局表示，臺北市所有低收入戶補助申請及審查，都是依照「北市低收入戶生活扶助、及低收、中低收入戶調查及審核作業規定」辦理，須同時符合財稅審查及居住地查訪。未符合要件者，均非低收入戶補助對象。街友都沒有實際居所，並未符合低收入戶的要件。
對於有困難的街友，社會局會提供收容安置、急難救助、醫療協助、低溫禦寒、臨工扶助、協助返鄉或返家等服務，另外也會結合民間團體，提供餐食、盥洗、儀容整潔等。並由社工人員持續追蹤輔導街友脫離街頭。
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