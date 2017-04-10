海盜隊今在主場挑戰勇士，面對開季狀況不理想的對手，沒想到海盜整場比賽卻陷入了苦戰，始終處於落後，直到將比賽逼進延長賽，才靠著Starling Marte(馬提)的再見全壘打脫困，最終以6：5賞給勇士開季第5敗。

「今天風很大，這幫助了我，打出去就知道有了。」Marte賽後接受採訪時難掩興奮之情的如此表示，他今天5打數敲出4支安打，是球隊獲勝的頭號功臣。

不過實際上今天有一個人和他的打擊表現一樣精采，那就是勇士隊的明星打者Freddie Freeman(弗里曼)，他同樣繳出5支4的成績，而且轟出單場雙響砲，可惜如此亮麗的成績單，也無法拯救低迷的球隊。

雙方今天先發投手都繳出優質先發的內容，Gerrit Cole主投6局丟3分，至於勇士王牌Julio Teheran更猛，7局只掉了2分，幫助球隊7局打完取得4：2的領先。

不過韌性十足的海盜，先是在8局下靠著Marte的安打追回1分，在9局下又靠著對手單局送上2個保送擠成滿壘，接著Francisco Cervelli擊出軟弱滾地球，卻幸運躲過雙殺，讓三壘跑者輕鬆回來得到追平分。

延長賽雙方比拚牛棚戰力，雖然海盜終結者Felipe Rivero這一場狀況起伏不定，丟掉了1分，讓自己球隊深陷輸球險境，但勇士後援戰力表現更糟，Jose Ramirez一個人次都沒解決，就被對方連敲2支長打、包括Marte的再見轟結束掉比賽，也讓球隊辛苦打下來的勝利就此飛走。