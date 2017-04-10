（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣警察局今天舉行竹南、頭份、通霄、大湖分局4名分局長交接典禮，為求迅速進入狀況，典禮後直接移師日前轄內重大槍擊案現場進行情境教學及說明，展現維護治安行動力。



警政署日前發布各縣市重要警職人事異動，苗栗縣5個警分局除苗栗分局外，其餘4分局長皆有調整，今天在縣警局禮堂辦理卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣府秘書長陳斌山主持，多名警友、志工及縣議員鄭碧玉、邱鎮軍、陳光軒等人到場觀禮。



苗栗縣警察局長金浩明指出，新任竹南分局長陳宏賓，原任大湖分局長，過去對大湖草莓季交通疏導及偏鄉掃毒績效有卓越貢獻，到更複雜的竹南，必能繼續發揮長才；新任頭份分局長賴銘助，原任新竹縣橫山分局長，先前曾擔任過苗栗、通霄分局副分局長及公共關係科科長，也是苗栗子弟，對縣內相當熟悉，經過外縣市歷練，調陞回鄉服務。



原花蓮縣新城分局長鄭鴻文，是苗栗苑裡人，這次也是返鄉服務，調任接掌通霄分局；新任大湖分局長楊贊鈞，原任桃園市警察局大園分局組長，因表現獲肯定，調陞任分局長。



交接典禮結束，警察局長金浩明隨即率各分局長至苗栗市頭屋大橋3月10日發生槍擊案現場進行情境教學，由鑑識科長說明如何現場採證並結合監視器調閱系統迅速偵辦。



金浩明說，苗栗縣長徐耀昌重視治安工作，在縣府財政困窘狀況下，仍於去年追加預算時撥給警察局新台幣260餘萬元經費購置科技器材，增加破案效能，各新任分局長職務歷練完整，極富領導能力，期望儘速進入狀況，提升苗栗治安。1060410