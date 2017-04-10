▲魏揚(圖中)譴責323佔領行政院中的國家暴力，仍未被檢討。（圖／記者李依頻攝2017.04.10）

3月底「318佔領立法院」全數被告，皆以符合「公民不服從」為由獲判無罪，因此與太陽花學運相關的「323佔領行政院」案件判決，備受全民矚目。台北地方法院今(10)日宣判魏揚等10名被告無罪，另11名卻遭判有罪。魏揚對此宣判結果表示十分遺憾，並指出在此案中的國家暴力仍未被檢討。

魏揚雖被判無罪，但他認為在此案中有許多被告因妨害公務罪，而遭判刑3～5個月不等，他認為全體被告都應該被判無罪，因為「323佔領行政院」是人民合法的權益，何來妨礙公務之說?另外，他希望能進一步究責此案中的國家暴力。

魏揚補充，在此案中，檢方並未檢討國家暴力，譬如前行政院院長江宜樺、下令驅離的前中正一分局長方仰寧都仍未被究責。此外，截至目前為止都還尚未找到打人的警察，他要求對在驅離行動中對民眾施暴的國家暴力負起法律責任。

「323佔領行政院」義務律師團召集人尤伯祥指出，「318佔領立法院」與「323佔領行政院」都是基於公民不服從與抵抗權的社運行動，他認為法官應作出一樣的判定，但很可惜法官並未見到「323佔領行政院」社運行動對台灣民主的影響，他對此宣判結果亦感到十分遺憾。

▲義務律師團召集人尤伯祥(左二)亦對此宣判結果感到遺憾。（圖／記者李依頻攝影.2017.04.10）