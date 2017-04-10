德撲人機大戰後續:海南建AI基地 50萬補助購房創業者北京新浪網 (2017-04-10 17:07)
新浪科技訊 4月10日下午消息，德撲人機大戰今日在海南完賽，代表人類出戰的中國龍之隊以79萬分惜敗CMU德撲AI冷撲大師。在完賽新聞發佈會上，海南方面同時宣布成立人工智慧產業基地，希望藉此吸引更多高科技公司落戶海南。
海南方面表示，海南省對於互聯網產業每年投入5億元進行扶持，而且在2016、2017年分別有2億元、2.8億元，以天使投資、股權投資等扶植互聯網企業和創新創業團隊。
海南方面還稱，除了產業基金扶持和股權投資外，還有稅收扶持、園區管理機構及其諸多政策減免支持。
此外，對於目前被廣為關注的房價和落戶問題，海南方面還宣布將對來海南落戶的創業者，將有50萬落戶購房補助。
實際上，這也是此次德撲人機大戰被選在海南比賽的原因，海南地方政府和海南軟體生態園通過和創新工場合作，成功將CMU冷撲大師的開發團隊請到了海南，並通過比賽吸引到了更廣泛的關注，並藉此證明在海南進行互聯網創業也未嘗不可——雖然此前並無互聯網相關的基礎，但冷撲大師遠程超算協作也能進行，即證明通過互聯網連接世界方面，海南並無問題。
而且相比目前北上廣深較為嚴峻的房價情況，以及更直接關係健康的空氣環境問題，海南有得天獨厚的優勢——陽光沙灘比基尼。連冷撲大師的開發者Tuomas Sandholm教授，也在完賽日對海南再度表達了稱讚，他說很開心在中國夏威夷度過了難忘的5天。（李根）
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