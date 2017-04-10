來源：界面新聞 曾俊ZJ

2014年，澳大利亞數字媒體營銷商務公司Rokt在全球創業聖地舊金山設立了自己的美國站。不過，他們隨後發現，事情並沒有想得那麼簡單。

首先，他們要和矽谷眾多的科技公司搶人才；其次，客戶也不是那麼好找；還有一個讓人非常頭疼的問題是：他們的員工根本不想搬來矽谷工作。

「他們很多都是單身年輕人，想要和更多志趣相投的人在一起工作生活」，Rokt 的CEO Bruce Buchanan說，相對矽谷來說，紐約和芝加哥這樣的大城市對年輕人更有吸引力，Rokt自己最後也決定把美國的總部設在紐約。

無疑，擁有深厚科技創業傳統的矽谷是創業者聚集的溫床。但是，這也意味著所有公司都在爭搶數量有限的人才，薪資福利也水漲船高。雪上加霜的是，要從其他地方挖人來矽谷工作已經越來越難。

「我們一直都從各地挖人的」，互聯網音樂公司Vevo首席人力官Colleen McCreary說，「別的地區挖來的員工都會考慮來矽谷工作的生活成本」。

Colleen McCreary就親自經歷過矽谷瘋狂的房價。她曾經和老公、兒子、和妹妹一起在舊金山的一個兩居室住了2年。「對於拖家帶口的人來說，在矽谷工作尤其困難」，Colleen McCreary補充道。

逃離矽谷

對科技公司來說，除了矽谷，還有一個選擇，就是搬去西雅圖、芝加哥之類的城市。這些城市的薪資、辦公租金和其他花費都低一些（當然，紐約除外）。

就業招聘創業公司Purple Squirrel的CEO Jon Silber之前在谷歌擔任過策略師，他用在谷歌工作時學習到的建模技能算了算自己到底要不要從舊金山搬到洛杉磯。

Jon Silber發現，要是搬去洛杉磯，他可以住個大30%的房子，伙食費會少15%，打優步的花費會少30%-40%，整體生活成本會少20%。 此外，其實洛杉磯比舊金山每年也有更多IT人才大學畢業。

數字廣告科技公司Integral Ad Science 也選擇在矽谷以外的地區建立分公司。因為搬去舊金山太貴了，而直接在人才所需地設立公司則經濟很多。Integral Ad Science在奧斯丁當地招聘了一名員工后，他又帶了八個朋友加入團隊。

「毫無疑問，要是你想把公司規模化，那肯定得在矽谷和紐約以外的地方招人的」，這家公司的CEO Scott Knoll說。

Integral Ad Science還發現，雖然矽谷以外的科技人才確實相對矽谷少，但是，有些崗位其實可以招聘來自其他工作背景的人，重新訓練他們上崗，特別是數據科學家崗位。他們就曾經招聘過生物技術、金融、天體物理學家、理論物理學家和神經學家之類的人來做這個崗位。

「我們招了一個人，之前6年都在研究老鼠鬍鬚的移動」，Scott Knoll說，「他覺得做廣告行業實在是太好了，因為至少他可以給別人解釋的清楚他的工作是什麼」。

此外，洛杉磯和舊金山的文化也很不同。「在洛杉磯，你不用一輩子做科技，也不用每天說話三句不離科技」，Purple Squirrel CEO Jon Silber說。

那些離不開矽谷的公司

雖然矽谷花費高，但是，很多公司還是不得不留在矽谷。員工培訓公司Grovo的人力副總裁Joris Luijke坦陳，他們也剛剛在舊金山開設了分公司，因為舊金山有高級技術人才優勢。

「我們在紐約招聘了一年多產品副總裁，都沒招到。但是來舊金山後，4個月就搞定了」，Joris Luijke說。

確實，其實矽谷並非一無是處。雖然矽谷消費高，但是生活方式很隨意，大家在衣著上的花費也低。Colleen McCreary就那自己舉例說，她在紐約工作經常需要在網上租衣服，但在舊金山就不用，反正沒人管。

虛擬現實媒體公司Upload的CEO Taylor Freeman也發現，洛杉磯的投資人就喜歡創業者穿的正式些，Upload剛剛從矽谷搬到洛杉磯。

「人家都讓我穿好點，即使你不覺得這個重要，但是這是洛杉磯，你平時接觸的人還是看這個的」，他說。