記者林彥斌／新竹報導

骨質疏鬆是一種常見的慢性疾病，民眾稍一不注意，隨便一個跌倒，就會導致嚴重的骨折，可以說是不可不慎。新竹市東樂齡學習中心，請來專業講師張小群，為現場民眾講解骨質疏鬆的成因，也教導民眾相關的保健方法，希望提高民眾的健康知識。

東區樂齡學習中心的樂活講堂，擠進上百人，聽取講師的介紹，許多民眾都是上了年紀，已經退休在家裡，聽到感興趣的議題而前來了解。因為骨質疏鬆經常出現在高齡者的身上，這次的講堂主題，對他們來說非常切身。

為了發掘退休民眾的專長，新竹市東區樂齡學習中心籌辦樂活講堂，讓民眾可以毛遂自薦，到講堂上分享自己的專業技能與知識，也歡迎民眾前往聽取講座，吸取知識，也充實退休人生。