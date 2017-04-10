記者黃芳祿／台南報導

台南市政府經濟發展局10日表示全面推動太陽光電2年期擴大計畫，包括鹽業用地太陽光電專區。鹽、漁民出身的台南市議員陳朝來今日下午重申，台南沿海除朝觀光發展，任何建設破壞生態和人民生計，他一概反對。還說，政府計畫用鹽田「種電」前需和民眾充份溝通，並取得認同。經發局能源科科長郭坤助解釋，目前排除在濕地保育範圍進行種電。

陳朝來表示，鹽田「種電」計畫耗用大片沿海鄉土，市政府從未就此計畫與民意代表有任何告知和徵詢，遑論與在地居民說明溝通，即草草發布將大力推動，此舉動作粗暴、霸凌。

還說，民主時代，市政府卻甘冒可能被居民指責，不聽民意獨斷獨行的罵名，推動光電綠能的美名背後，很難不被合理懷疑市政府是否已經與特定業者早有黑箱默契?

陳朝來議員說，他從民國83年起即參與反濱南七輕石化工業區的運動，曾經3次頭破血流送醫住院，83年10月住家遭3名持械蒙面歹徒侵入欲殺其全家，幸未得逞。

105年起，為反對黑箱作業劃設的濕地，陳朝來說他身兼「七股、將軍守護鄉土聯盟」會長。陳朝來還說，沿海地區是我們永遠的鄉土，從早期先祖開墾的優良養魚場，被強徵為曬鹽場，棄鹽後荒置30年，政府不聞不問，如今又要再歷史重演嗎?

陳朝來再次重申，他堅決反對除發展觀光以外的任何建設，尤其台南沿海七股、將軍、北門唯一關係著區域未來發展，政府沒有與居民說明溝通取得同意的非觀光產業任何計畫，個人絕對反對到底。

台南市政府經濟發展局能源科長郭坤助說，就現行法規在濕地範圍內種電才需要進行環境影響評估，但目前規劃種電範圍都已排除濕地保育範圍。

郭坤助科長再說，鹽田種電是經濟部能源局主導的計畫，因規劃範圍未在濕地保育區內，依規定是免進行環評，待開發計畫送審時，會提計畫書至內政部區委會審查。