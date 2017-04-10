地方中心／台北報導

臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公大樓新建工程為工務局新工處代辦施工，為祝禱本工程能圓滿進行，選定10日良辰吉時於基地內舉辦工程開工祈福典禮，典禮由鄧副市長親臨主持，與會單位人員包括立法委員、臺北市議員、臺北市政府警察局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府工務局及臺北市政府工務局新建工程處等，大家共同祈求工程圓滿進行，工作人員、機械一切平安順利。工程基地位於大同區重慶北路、涼州街交叉口，基地面積約2,546.88平方公尺，規劃興建一棟地下5層、地上17層建築物，總樓地板面積約為25,983.51平方公尺。

大樓空間設計使用上除滿足員警之辦公及民眾洽公等空間需求，並建置高科技打擊網路犯罪資訊室、現代化管理蒐證器材室及防護犯罪嫌疑人安全的偵詢室與拘留保護室等空間，落實專業更有效率的警察服務及犯罪偵查品質。設計理念為整合基地內部與外部空間的整體協調性，且順應都市尺度，使建築外觀設計適切地呼應大同區人文歷史特色，並且創造大同區地標性建築。工程完工後，不僅提供員警具優質的辦公與勤務環境，更能提供市民良好的洽公環境，以提升為民服務的空間品質。