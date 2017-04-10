地方中心／屏東報導

屏東縣政府公告4月10日、11日二天關閉「旭海觀音自然保留區」，並與林務局屏東林管處及臺東林管處聯合辦理保留區淨灘活動，由主辦單位率領保留區解說員及社區民眾、志工等近百人進入保留區淨灘，共清除寶特瓶、漁網、浮筒、塑膠碎片、塑膠袋等海飄垃圾等約一仟多件(片)，總秤重約佰餘斤，再由社區小朋友協助分類處理。

農業處黃國榮處長表示，旭海觀音自然保留區海岸因地處太平洋洋流帶，受南北洋流影響海飄垃圾常堆積在保留區沿岸邊，破壞此地原始美景及自然生態，而部分廢棄物殘留有毒物質，也會破壞海洋環境，因保留區裡面偶爾還是會發現海龜死亡屍體，有些海龜體內還發現有殘留塑膠袋，極有可能是誤食垃圾死亡，縣府每年定期辦理淨灘除了維護保留區環境外，也避免海龜或其他野生動物誤食垃圾導致死亡；希望藉由淨灘行動影響更多民眾珍惜自然資源及保護山林環境的重要性。

（圖／屏東縣政府農業處提供）

淨灘活動從上午8點開始，由解說員向參加人員說明進入保留區之安全注意事項後，分組沿海岸線撿拾海漂廢棄物，統計撿拾1,581個塑膠容器類（含寶特瓶、塑膠瓶蓋、其他飲料或食物容器等）、82件其他材質器皿（含鐵鋁罐、玻璃瓶）、167隻鞋子、473件漁業廢棄物（含浮筒(球)、魚網、繩子及釣魚用具）加上其他零碎垃圾、塑膠袋等共仟餘件（片），集中後依分類標準逐一分類。