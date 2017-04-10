魯凱族產業發展協會力推觀光 獲頒觀光事業團體獎台灣好新聞報 (2017-04-10 16:33)
地方中心／屏東報導
交通部觀光局於今(106)年舉行2017年觀光節慶祝大會，蔡總統親自蒞臨頒獎典禮，本次大會共計有國內、外155個團體與個人獲獎，今年榮獲熱心觀光事業團體獎的魯凱族產業發展協會，李金龍理事長說道「Saabaw一句簡單卻意義深重的問候語(您好、辛苦了)，代表魯凱族深切的情感，魯凱族產業發展協會以此為觀光核心，發揚魯凱族彼此互助如同家人的情感，如此深遠的價值。」並感性地說，這是對部落的肯定和鼓勵，作為社區的一份子，將社區營造及觀光推廣都做到極致，也是對家庭、國家的整體環境有幫助。協會的宗旨是利他，創造更好的機會，不只看到優勢也看到自己的劣勢，期望不只創造產值，而是在大家一起努力的過程中，落實著魯凱互相幫助的概念。
近年來於屏東縣政府大力推展原鄉部落觀光旅遊，李金龍理事長在屏東縣禮納里部落透過接待家庭的創新結合傳統文化，建立新住宿體驗的體制，讓部落老人家能夠將家裡閒置、原本為出外孩子住的房間讓遊客體驗，可說是發展接待家庭的領頭羊。目標是遊客成為陪伴老人家的禮納里好茶部落的家人，一開始只有部落的一至二戶參與，在持續鼓勵後，有更多人加入，使老人家不至於孤單，更有微薄收入補貼。每間家屋都有自己的名稱，那是屬於家屋的故事，例如「小米之家」住的就是種小米的農人；「公主之家」則為頭目身分的家庭。
李金龍理事長表示，非常珍惜屏東縣政府對原鄉部落產業的行銷推廣，更感謝有原住民族委員會、屏東縣政府等公部門資源的協助，魯凱族產業發展協會是一起向前走的團體，共同為部落一起努力。
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