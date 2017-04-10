地方中心／基隆報導

林右昌市長與台航劉文慶董事長聯手合作，台灣最大健身品牌World Gym世界健身俱樂部10日上午正式宣布將進軍基隆市，今年開始打造全新World Gym基隆信義店，預計在2018年開幕，不僅提供基隆市民完善健身運動空間，為基隆創造130個就業機會，義六路也將配合這項開發案，拓寬成11米的計畫道路。

林市長對於市府招商引資有成表示欣慰，並表示基隆市政府這幾年來一直積極創造各方合作機會，台航在基隆市有許多資產及土地，希望能配合基隆市發展、帶動繁榮，在劉董事長上任7個月來不斷研究，終於促成這項合作案，不僅讓World Gym進駐基隆，也讓台航土地得到活化的機會。

林市長說，World Gym基隆店的投資不但將為市民提供更加完善的健身運動空間，市府更將順勢進行義六路拓寬工程，改善週邊交通。市府原規劃將信一路、信二路間的義六路，從原本的6米單行道拓寬為11米的計畫道路，但礙於土地徵收經費高達5110萬元，再加上工程經費恐怕要6、7千萬元，因此許多年來遲遲無法辦理。

林市長特別感謝台航劉董事長的支持配合，本次World Gym基隆店的興建，會一併將計劃道路退縮出來，並提供人行與車行的空間，為市府節省大筆的徵收費用，也解決信義市場周邊的交通問題，為公部門、民眾、企業共創三贏。

在10日上午的記者會中，World Gym台灣區總裁柯約翰(John Caraccio)與台航董事長劉文慶都親自出席，柯總裁表示過去幾年一直計畫進軍基隆，但苦無適合的土地；林市長特別向大家介紹基隆東岸的軍港、貨櫃港都將遷往西岸，屆時從內港到東13號碼頭都是商業休閒及人行徒步地帶，西岸未來還有會展旅運智慧大樓，再加上蔡總統剛宣布的輕軌捷運系統串接，歡迎大家引進更多的投資者，來到基隆這個充滿活力、願景的城市。

World Gym於2001年進軍台灣，在台17年提供全台上千個就業機會，並積極把現代健身中心的經營模式帶到台灣各地，目標帶給全台灣的民眾一個更健康專業的運動環境。World Gym在台穩健成長，已擁有51個據點，是目前台灣最大的健身連鎖公司。

World Gym基隆店規劃位於信一路、義六路台灣航業公司所屬土地！將於2017年動工、2018年開幕，預計興建地上四層的運動空間，總坪數約1200坪，並提供包括游泳池、超過100台心肺器材、超過275項重量訓練器材、拳擊袋、攀岩牆、訓練地墊等各式特殊訓練器材、獨家搖擺飛輪教室、每週提供超過125堂課程的有氧教室、虛擬實境視覺系統、MYZONE心率帶訓練系統、專業教練團隊等設備設施，也可為基隆帶來130個就業機會。