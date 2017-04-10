記者陳榮昌／台中報導

台中市政府為深化社區大學在地課程發展、教育局從去年起規劃社區大學辦學區域分區規劃，依照地理環境、人文特色及在地居民生活圈等要素區分為十一區，成立十一所社大。十日假大甲區順天國中舉辦學社大─甲安埔社大揭牌儀式，提供學術、社團及生活藝能三大類多元學習。

十日上午十一時舉辦揭牌典禮，由教育局副局長許春梅主持，包括立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟、市議員李榮鴻服務處代表、大甲區長劉來旺、甲安埔社大校長劉仲容等人都共同見證，期許豐富課程成為在地居民終身學習的好管道。

副局長許春梅表示，社區大學是市府推動終身學習的重要政策，以在地化、發展公共意識、培養優質公民素養為目標。甲安埔社大是106年度新成立的社大，也是辦學區域分區規劃後，第一所辦理揭牌，由教育局辦理行政委託，經過公開評選由國立空中大學承辦，期許空中大學能發揮課程規劃能量，讓甲安埔社大成為在地居民終身學習的重鎮。

立法院蔡副院長感謝在各界共同努力下，促成甲安埔社大成立，很高興見證終身學習的推動又往前一步，無論是長輩、年輕人都可來充實自我，培養第二專長及興趣，豐富職場技能及日常生活，期待在地居民多加利用這個學習管道。

甲安埔社大劉校長表示，今年是甲安埔社大的元年，感謝在市府推動下，空中大學承辦課程，規劃以在地化、社區總體營造、文化建構等層面推行，期待空大挹注資源為地方服務，逐步累積社大辦學能量，讓甲安埔社大成為當地居民工作閒暇時持續學習的第一選擇。

教育局表示，甲安埔社大即日起開課，規劃有學術、社團及生活藝能三大類課程主軸，現階段開設約七十門豐富課程供民眾選擇，包括綜合西點麵包烘培班、不動產經紀人考照班、室內配線技術士考照班、日本自由行學日語等課程都相當受到甲安埔地區居民歡迎；此外，更規劃開設大甲五十三庄、藺草編織、大安人文生態樂活等在地性課程，讓民眾更加瞭解在地特色，歡迎踴躍報名參加。