大甲農民植滿江紅草被 田園增色鳥築巢棲息台灣好新聞報 (2017-04-10 17:00)
記者陳榮昌／台中報導
種植「滿江有增進田園環境美化及環保，大甲區楊姓農民最近試種滿江紅草後，芋頭園呈滿地紅通通，還有鳥類築巢棲息，呈難得的農村之美境。
月前，大甲區農會假大甲區幸福里農友蔡清華育苗中心旁示範田區舉辦，吸引近百位農民參加，了解滿江紅草，有防除天敵之瓢蟲、蜘蛛、渚蠅、長足虻及寄生蜂等危害，讓農民感到參加此會極有受益。
滿江紅可抑制稻田雜草，植被後可增加土壤有機質及提供肥效。農改場場長林學詩及農會總幹事黃瑞祥皆表示，藉由田埂植被，遏止瓢蟲、蜘蛛、渚蠅、長足虻及寄生蜂等多種天敵繁衍，才能生產健康優質的農作物。
楊姓農友獲得種植滿江紅草被，增加作物成長及健康，致努力到溝內撈滿江紅到自已幾分地的芋田內繁殖，果然呈現諸多的效果，園內田地上呈著紅紅美麗的色彩，不少鳥類在芋田內築巢棲息，可見已成一處生物能生存的自然生態園區，更有助芋頭無毒種植。
楊農說，農改場對滿江紅等植被改善環境，已著手在各項作物研究種植，一旦有成果，將是改變自然環境，種植一大改革，對農民有極大助益。
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