記者黃竹佑／板橋報導

板橋浮洲大觀社區10日上午遭退輔會進行第一波拆除作業，眾多榮民與聲援者群起搖晃鐵欄杆，推倒欄杆與警察對峙，甚至有榮民攀爬、跨越屋簷接近怪手企圖阻擋。大觀社區自救會在板橋榮民之家召開記者會，怒斥退輔會背信承諾，片面終止協商，對社區進行強拆迫遷。

大觀社區前身為婦聯一村，1974年婦聯會將土地轉給陸軍總部，變成國有地。1993年居民提出申購案，2年後退輔會召開協調會，表示這塊土地榮民之家沒有使用，要求當地榮民出示1970年前的水電證明證實居住事實。榮民之家於2008年開始向居民提出民事訴訟，要求居民拆屋還地，並追討居民不當得利。

自救會發言人鄭仲皓表示，政府處理大觀社區不應建立在財產權上，而是建立在居住權上。由於社區房舍相連的「共壁結構」，他擔憂拆除點交戶會破壞現住戶的房屋結構與水電管線，自救會並向榮民之家遞出承諾書，希望榮家拆除點交房屋時不損及現住戶居住權益，並暫緩拆屋還地之訴的強制執行。

板橋榮民之家副主任袁圖強指出，今天「沒有強拆」，是拆除21戶「已點交戶」，會盡最大努力不影響「未點交戶」的權利，包含水電使用與結構安全。面對自救會「緩拆」要求則拒絕簽署承諾書。袁圖強強調，從去年已盡了最大的誠意與善意協調，並依照103年11月民事判決結果拆除，尚未申請強制執行。