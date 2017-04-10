亞洲田徑大獎賽 30日台北登場台灣醒報 (2017-04-10 16:48)
【台灣醒報記者郭恩孝台北報導】亞洲水準最高的田徑賽事首度來台灣舉辦，4月30日在台北市田徑場隆重登場！田徑協會理事長蔡辰威表示，將邀請美國名將克雷耶來台灣站台。男子400公尺全國紀錄保持人、跨欄王子陳傑表示，最希望把冠軍留在台灣！
「亞洲田徑大獎巡迴賽」是由亞洲田徑總會舉辦，今年首度在台灣展開賽事。今年共有3站，從中國浙江金華、浙江嘉興市，到台灣台北是第3站。台北世大運籌備會也將利用本場比賽，針對世大運所用的軟、硬體進行最後測試。
男子400公尺全國紀錄保持人、有台灣跨欄王子稱號的陳傑表示，本次將以賽代訓，並參加前兩站在中國的比賽，他也指出將全力以赴，希望把冠軍留在台灣！
田徑協會理事長蔡辰威有感於田徑在台灣熱度較低，表示將邀請2016年奧運男子三級跳遠銀牌得主、美國名將克雷耶(Will Claye)以及2016年里約奧運三級跳遠銅牌、中國的董斌來台灣跨海站台。
亞洲田徑大獎巡迴賽，將於4月30日台北市立田徑場展開，預計將吸引來自亞洲20個國家、近300名菁英好手一同參與競賽。
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