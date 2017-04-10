（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投林管處、保七總隊、南投警方掌握情資，經日夜監視及巡查，今天查獲1名山老鼠、起出2塊台灣扁柏角材，訊後移送法辦。



林務局南投林區管理處、保安警察第七總隊第六大隊、南投縣政府警察局仁愛分局根據情資，疑有山老鼠盜伐國有林木，隨即組成聯合巡查隊，清明連假起，加強巡視國有貴重木、埋伏抓山老鼠。



南投林區管理處今天表示，經多天加強監視及巡查，8日發現山老鼠出沒蹤跡，巡山員與警方9日搜索，深夜果然在埔里區134林班發現1名男子背負角材行蹤，上前逮捕現行犯，但男子發現異狀，丟棄角材逃逸，經人員持續追捕，今天清晨查獲28歲范姓山老鼠。



南投林管處指出，查扣2塊台灣扁柏雖只值新台幣4萬元，但盜伐森林的破壞，無法以金錢量化，因為森林具涵養水源、防止土石崩落、淨化空氣及水質、提供民眾休閒保健等功能；全案依涉犯森林法、刑法竊盜罪嫌，移送南投地方法院檢察署偵辦。



南投林管處長李炎壽說，持續捍衛森林資源，民眾發現不法，可撥林務局專線檢舉，因而破案提起公訴，報案人最高可得300萬元獎金；盜伐林木最高可判10年6月有期徒刑，併科贓額10到20倍罰金、沒收犯罪工具，呼籲勿以身試法。1060410